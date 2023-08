Eliminarea Germaniei de la CM 2023 este considerat un 'dezastru' Selectionera nationalei feminine de fotbal a Germaniei, Martina Voss-Tecklenburg, s-a declarat "total dezamagita" dupa eliminarea echipei chiar din faza grupelor la Mondialul feminin din acest an, care are loc in Australia si Noua Zeelanda, dupa rezultatul de egalitate (1-1) cu Coreea de Sud de joi, scrie DPA. "Este un dezastru, nu ai cum sa spui altfel. Staff-ul tehnic va analiza ce s-a intamplat, ce nu a mers, in zilele urmatoare, acum, "la cald", nu pot face o analiza obiectiva. Este dezamagitor, este frustrant. Una peste alta, nu ne-am facut jocul pe care-l stiam. Poate am fost prea precauti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, la Campionatul Mondial 2022, Istvan Kovacs (38 de ani) a fost de opt ori al 4-lea oficial in Qatar, Iuliana Demetrescu (33) este acum singurul arbitru european care nu a condus nici un meci, fiind in cinci randuri rezerva la turneul final. Asistenta Mihaela Țepușa a prins o partida! In ianuarie,…

- Caroline Graham Hansen, decarul Norvegiei, cu 98 de selecții și 44 de goluri, a rabufnit dupa 0-0 cu Elveția. „Mi-e greu. Stau aici cu mainile legate. Merit sa fiu respectata", a declarat atacantul Barcelonei, nemulțumita ca nu a fost titular in ultima partida de la Mondial. Și la Mondialul feminin…

- Germania a zdrobit debutanta Maroc, 6-0 in grupa H, iar Brazilia a invins lejer Panama, 4-0, meci in care Ary Borges a reușit intaia „tripla” la CM 2023. In ultimul sfert de ora a intrat faimoasa Marta, 37 de ani, prezenta la al 6-lea ei Mondial. Doua rezultate și performanțe au atras atenția astazi,…

- Chiar daca era mare favorita pe hartie in fața Jamaicai, Franța (poziția a 5-a in lume, semifinalista ultimului Euro) s-a incurcat, 0-0 in primul meci al grupei F la Campionatul Mondial din Australia și Noua Zeelanda. ...

- Mondialul de fotbal feminin din Australia si Noua Zeelanda a fost prefatat de un eveniment tragic, un atac armat soldat cu trei morti, la Auckland,... The post Debutul Campionatului mondial de fotbal feminin a fost prefațat de un atac armat. In plan sportiv, Noua Zeelanda a invins Norvegia appeared…

- Cea de-a doua zi a Summitului NATO de la Vilnius programeaza o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la nivel de sefi de stat si de guvern, in prezenta Suediei, in calitate de invitat, si a partenerilor din regiunea indo-pacifica, Australia, Coreea de Sud, Japonia si Noua Zeelanda. La reuniune vor mai…

- Parteneriatul Economic Regional Cuprinzator (RCEP) a intrat oficial in vigoare pentru Filipine, la data de 2 Iunie a.c., devenind aplicabil integral in cadrul celor zece țari ASEAN și altor 15 țari semnatare, inclusiv Australia, China, Japonia, Coreea de Sud și Noua Zeelanda. Volumul total al importurilor…

- Cinci ministri europeni au facut apel, miercuri, intr-o declaratie comuna sa se "gaseasca rapid o solutie" pentru ca Mondialul feminin de fotbal, programat in perioada 20 iulie-20 august in Australia si Noua Zeelanda, sa-si gaseasca un difuzor, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Din cauza puternicului…