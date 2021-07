Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul din Municipiul Barlad, care a fost pana acum unitate suport COVID, isi reia activitatea pentru pacientii cu alte afectiuni. Vor functiona, intre altele, sectiile de neurologie, medicina interna si pediatrie. Spitalul Municipal de Urgenta ‘Elena Beldiman’ si-a reluat activitatea de dinainte…

- Mai multe spitale din Cluj-Napoca sunt pregatite sa revina la sistemul mixt, in care vor trata atat pacienți Covid, cat și bolnavi non-Covid. Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean (CJ) Cluj, spitalele din subordinea instituției se pregatesc de revenirea la normalitate, in contextul…

- Anunturile despre renuntarea la masca pe plaja sau la munte, despre deschiderea piscinelor interioare si functionarea restaurantelor la 50% din capacitatea totala au facut sa creasca vanzarea de turism intern, spune Alin Burcea, vicepresedinte ANAT. Noile anunturi facute de guvernanti, cu…

- Deși raportul nu examineaza originile SARS-Cov-2, acesta critica, in schimb, autoritațile chineze și OMS pentru ca le-a luat prea mult pana sa-și dea seama ca virusul se raspandea printre locuitorii din Wuhan și sa emita avertismentul ca se raspandește de la om la om, relateaza HotNews.ro. ”In viitor,…

- Deși suntem pentru al doilea an consecutiv in pandemie, numarul de treceri ale frontierei de stat este in creștere fața de anul precedent. S-ar explica acest fapt prin relaxarea intr-o oarecare masura a restricțiilor de circulație transfrontaliera, deschiderea punctelor de trecere a frontierei și funcționarea…

- Incepand din luna martie 2020, ne confruntam cu cea mai grava problem care pune in pericol sanatatea publica si care pana in acest moment a dus la decesul a peste 27000 de persoane. Pandemie, Coronavirus sau Covid-19 sunt cuvintele care descriu anul 2020. La mai bine de un an de cand acesta pandemie…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, in fața Palatului Cotroceni, unde a ajuns pe bicicleta , ca va continua sa incurajeze campania de vaccinare impotriva COVID-19. Președintele este convins ca fara vaccinarea in masa pandemia de coronavirus nu se va incheia prea curand in Romania. „Fara vaccinare, nu…

- Suedia, care a adoptat o strategie relaxata de combatere a Covid-19, avea la final de aprilie 2020 un numar de 2.274 de persoane decedate, iar Romania - 650 de morti. „Comparam numarul de decese dupa un an”, au spus atunci cercetatorii suedezi. Ce s-a intamplat intre timp cu „experimentul suedez”, aflam…