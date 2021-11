Eliminarea facilităților fiscale pentru salariile din construcții vor reînvia munca la negru și exodul constructorilor în străinătate Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii atrage atentia autoritatilor ca anularea facilitatilor fiscale pe salariile constructorilor ar aduce “imediat efecte in lant”, ce nu vor mai putea fi gestionate, precum scaderea salariilor angajatilor, revenirea “muncii la negru” si plecarile masive ale lucratorilor romani spre alte piete mai bine platite din Europa. “Intrucat facilitatile fiscale sunt aplicate la angajat, acesta va fi primul grav afectat, apoi sectorul constructiilor si intregul sistem economic. Vom constata in primul rand scaderea salariilor angajatilor. Firmele de constructii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

