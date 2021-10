Stiri pe aceeasi tema

- "Anul viitor nu vor exista taxe noi sau majorari ale celor existente" Ministrul de finante, Dan Vîlceanu. Foto: gov.ro. Ministrul finanțelor da asigurari ca anul viitor nu vor exista taxe noi sau majorari ale celor existente. Dan Vîlceanu mai spune ca eliminarea excepțiilor de…

- „Plec in primul rand de la ideea ca una dintre problemele mari din economia romaneasca este tocmai raportul fiscalitatii fata de PIB-ul tarii. In Romania marcam cel mai mic nivel de venituri in bugetul tarii raportat la PIB, din Uniunea Europeana. La noi nivelul veniturilor in PIB este sub 30%, sub…

