Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de marți seara, 25 aprilie, a venit la pachet cu nominalizari surpriza la Survivor Romania 2023. In urma voturilor din Consiliul Tribal, s-a constatat ca trei concurenți ar fi mai slabi decat restul, aflandu-se acum in pericol de eliminare. Au fost tensiuni maxime in jungla dominicana, in mod…

- Consiliul de eliminare de miercuri, 19 aprilie, i-a lasat fara cuvinte pe telespectatoriin emisiunii Survivor Romania 2023. In duelul voturilor dintre Alin Chirila și Carmen Grebenișan, doar unul a ieșit invingator, in timp ce celalalt a fost nevoit sa plece acasa. Cine a fost eliminat din concurs.…

- In ultima saptamana, in Aplicația Antena 1, telespectatorii Mireasa au votat intens. Cursa de eliminare s-a dat intre Irina și Giulia. Iata ce baiat parasește competiția matrimoniala pe 7 aprilie 2023.

- Consiliul de miercuri, 22 martie, a fost extrem de greu pentru cele doua triburi. Șapte concurenți au fost la un pericol de a parasi competiția Survivor Romania 2023. Cine este cel care parasește Republica Dominicana. Surpriza serii a venit de la prezentatorul Daniel Pavel. Patru Faimoși și trei Razboinici,…

- Un nou Consiliu cu emoții pentru tabara Faimoșilor. In ediția de luni, 13 martie, aceștia au pierdut primul joc de imunitate in fața Razboinicilor, astfel ca acum sunt nevoiți sa se nominalizeze intre ei. Iata ce concurenți au fost propuși spre eliminare și vor intra la votul publicului. Nominalizare…

- Miercuri seara, un concurent din tabara Faimoșilor a parasit competiția. A fost o saptamana dificila pentru Faimoși dupa ce adversarii din tabara Razboinicilor au reușit sa caștige ambele jocuri de Imunitate.

- Timp de o saptamana, publicul a votat la sondajul de pe platforma http://mireasa.a1.ro și au decis ce fata parasește competiția Mireasa sezon 7. Irina sau Carmina? iata ce au hotarat telespectatorii.

- Respectand tradiția din ultimele saptamani, ambele triburi și-au adjudecat cate o victorie in cele doua jocuri de imunitate, astfel incat atat Razboinicii, cat și Faimoșii au nominalizat trei persoane spre eliminare. Cine este concurentul care a parasit competiția din Republica Dominicana. Razboinicii…