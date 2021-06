Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de la terminarea show-ului Insula Iubirii, Andi Constantin da carțile pe fața despre relația cu Hannelore Ulrich. Burlacul a dezvaluit ca intre el și fosta concurenta nu a fost niciodata vorba despre o relație amoroasa, ci a existat doar atracție și conexiune. Mai mult decat atat, cei…

- Georgeta Catrina a dezvaluit care sunt adevaratele sale sentimente pentru Andi Constantin, chiar in timp ce acesta se pregatea de un date cu tanara Kubra Taskiran. Ce detalii au ieșit la iveala in episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat pe 13 mai 2021?

- Este unul dintre cei mai ravniți barbați din showbiz, insa ascunde o mare durere in suflet. Drama neștiuta a lui Andi Constantin. Burlacul a fost in depresie timp de 6 luni din cauza unui accident de mașina. Incidentul i-a schimbat complet viața fostei ispite de la Insula Iubirii, iar declarațiile lui…

- Seara trecuta s-a incheiat cu o noua eliminare la Burlacul. Andi Constantin a decis sa se desparta dce inca o concurenta, iar Ceremonia Trandafirului a fost un moment foarte tensionat. Dupa ce și-a explicat alegerea facuta, tanara și-a luat la revedere de la colegele ei.

- O situație de-a dreptul incredibila a avut loc in episodul din aceasta seara din ”Burlacul”, de pe Antena 1. Andi Constantin nu are de gand sa aleaga nicio concurenta? In ce situație a fost pus de concurente? Fosta ispita de la Insula Iubirii, mesaj acid pentru pretendetele la inima sa.

- Georgeta Catrina este una dintre cele mai indragite concurente de la Burlacul 2021. O vedeți in fiecare vineri la televizor in cadrul emisiunii, insa v-ați intrebat vreodata cine este, de fapt, tanara? Focoasa bruneta lupta din rasputeri sa-i cucereasca inima lui Andi Constantin și nu pierde nicio ocazie…

- Primul sarut din competiția Burlacul, sezonul 6, a avut loc in ediția de astazi. Dupa ce Andi Constantin a invitat-o pe Georgeta Catrina la un single day, tanara și-a luat inima in dinți și l-a sarut pe acesta.

- Andi Constantin este noul ”burlac” pe care se bat femeile din Romania! Campionul de fitness, in varsta de 29 de ani, a intrat in show-ul „Burlacul”, de la Antena 1, dupa ce in trecut a participat la „Survivor Romania”, dar a fost și ispita la „Insula Iubirii”. Acum, Andi Constantin este barbatul pentru…