Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a parasit competiția in ediția 21 a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Imparaților, de la Antena 1. Concurenții s-au intrecut pentru a continua competiția in Georgia, insa un alt cuplu de vedete a fost eliminat din cursa.

- Ediția de luni seara a venit cu noi provocari pentru concurenți. Ultima etapa din Turcia este una plina de adrenalina și probe care le-a pus la incercare limitele celor șapte echipe. Concurenții au luptat in ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express pentru prima Imunitate a etapei 5 și un pașaport asigurat…

- Ultima etapa din Turcia este una plina de adrenalina și probe care le-a pus la incercare limitele celor șapte echipe. Concurenții au luptat in ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express pentru prima Imunitate a etapei 5 și un pașaport asigurat pentru Georgia.

- Dupa ce Connect-R și Shift au fost eliminați de la „Asia Express”, o alta echipa va pleca acasa in etapa cu numarul 5. Concurenții au trecut printr-o proba destul de dura și au fost nevoiți sa manance Kelle Kebab, cap de oaie gatit.Vedetele ce au acceptat provocarea Asia Express ajung la jumatatea traseului…

- Concurenții din marea aventura Asia Express incep din ce in ce mai mult sa aiba simțul concursului, așa ca din ce in ce mai tare fiecare echipa iși dorește sa puna cu orice preț mana pe marele premiu, acela de 30.000 de euro. Așadar, in aceasta ediție au fost desemnate echipele care vor pleca in cursa…

- O echipa a fost eliminata in edițița 9 din sezonul 4 al emisiunii Asia Express de la Antena 1. La finalul cursei pentru ultima șansa s-a aflat cine sunt primii concurenți care parasesc show-ul.

- Prima lupta pentru imunitate din sezonul 4 Asia Express a fost caștigata de o echipa ambițioasa și hotarata. Concurenții au luptat cu cele mai dure arme, insa un cuplu a reușit sa obțina o zi de odihna și alte beneficii.

- Competiția de pe Drumul Imparaților este una mare, iar echipele se lupta pentru a obține prima iuminitate din sezonul 4 Asia Express. Concurenții trec prin cele mai dificile situații și fac strategi care sa-i duca cat mai aproape de destinația finala.