Stiri pe aceeasi tema

- Noua eliminare la ‘Survivor Romania 2022’. Cea mai aspra competiție din Romania pierde un alt concurent din echipa Faimoșilor. Cine a parasit acum concursul sportiv din Republica Dominicana? Noi tensiuni au ajuns in tabara Faimoșilor dupa ultimul consiliu. CRBL, Otilia Bilionera și Radu Titu au fost…

- Condițiile grele din cadrul competiției Survivor Romania 2022 se simt din ce in ce mai mult, iar Otilia Bilionera nu s-a mai putut abține și a cedat in fața coechipierilor sai Faimoși. De ce boala sufera frumoasa artista. Acum patru ani, medicii i-au salvat viața in Turcia. Ce a pațit Faimoasa. Ediția…

- Roxana Ciuhulescu a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2022. Concurenta din echipa Faimoșilor a fost nevoita sa paraseasca competiția de la PRO TV din cauza problemelor medicale. Medicii i-au interzis sa mai participe la probe. Ediția de seara trecuta de la „Survivor Romania” a fost una plina de…

- Nicoleta Dragne a fost eliminata de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, in ediția de sambata seara, 18 decembrie. Astfel ca, dupa Raluca, Mellina și Nicoleta Dragne au intrat in cursa spre eliminare din gala desfașurata aseara. Ilinca Vandici a anunțat ca cea care se salveaza prima de eliminare, cu un…