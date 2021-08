Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (31 de ani, 40 WTA) a fost eliminata in aceasta dimineața in turul secund al turneului WTA de la Montreal, invinsa in doua seturi de bielorusa Victoria Azarenka (32 de ani, 15 WTA), scor 2-6, 26.Sorana n-a mai reușit sa repete isprava de la Wimbledon, cand a eliminat-o […] Articolul SORANA…

- Romania nu va avea nicio reprezentanta pe tabloul de tenis simplu de la Jocurile Olimpice, ceea ce a starnit controverse.Motivul invocat de Federatia Romana de Tenis este reprezentat de accidentarile cu care s-ar confrunta Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu, insa Mihai Covaliu,…

- Sorana Cirstea (45 WTA, 31 de ani a fost eliminata in turul al treilea de la Wimbledon, sambata dupa-ami-aza, de britanica de origine romana Emma Raducanu(18 ani, 338 WTA), scor 3-6, 5-7.Jucatoarea de origine romana a etalat un tenis variat, prin care a surprins-o de foarte multe ori pe eleva […] Articolul…

- Sorana Cirstea a obtinut o victorie uriasa in turul 2 la Wimbledon, contra Victoriei Azarenka,scor 76 (5), 3-6, 6-4, iar romanca s-a bucurat din plin la final.Sorana Cirstea s-a prabusit dupa victoria din turul al doilea, iar publicul a aplaudat-o la scena deschisa.Dupa meci, Cirstea a avut un discurs…

- Simona Halep se mentine pe locul 3 WTA, cu 6.330 de puncte, dupa aus-tralianca Ashleigh Barty, ocupanta locului I si dupa japoneza Naomi Osaka, locul al doilea. Calificata in optimi la French Open, Sorana Cirstea a urcat noua pozitii, pana pe locul 45, cu 1.614 de puncte, aceasta fiind cea […] Articolul…

- Sorana Cirstea (31 de ani) si-a putut aloca in sfarsit cateva momente de relaxare, dupa turul de forta pe care l-a facut in sezonul de zgura! Sportiva din Targoviste a iesit la plimbare prin Paris, avand o aparitie wow pe Instagram.Sorana Cirstea a postat o fotografie spectaculoasa pe Instagram, in…

- Simona Halep se mentine pe locul 3 WTA, cu 6.520 de puncte, dupa australianca Ashleigh Barty, ocupanta locului I si dupa japoneza Naomi Osaka, locul al doilea. Finalista la Strasbourg, Sorana Cirstea a urcat sapte pozitii, pana pe locul 54, cu 1.444 de puncte.Castigatoarea turneului de la Strasbourg,…

- Sorana Cirstea si-a inceput in limba engleza discursul de la festivitatea de premiere, dar apoi a spus si cateva cuvinte in limba franceza. Cirstea le-a multumit organizatorilor pentru modul in care s-a desfasurat turneul de la Strasbourg si a ales sa faca acest lucru in limba franceza, lucru pentru…