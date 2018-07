Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep – Zheng Saisai, in turul 2 de la Wimbledon 2018, al treilea de Mare Slem al anului. Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat, marți, in turul secund, dupa o victorie solida in fața japonezei Kurumi Nara, scor 6-2, 6-4. Simona Halep a mai jucat o singura…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de spaniola Lara Arruabarrena cu 6-1, 3-6, 8-6, marti, in prima runda a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al...

- Ana Bogdan și Lara Arruabarrena s-au duelat cu toate armele din dotare timp de doua ore și șase minute, diferența dintre cele doua facandu-se la doar cateva puncte. Iberica a avut nervii mai tari și s-a impus cu 8-6 in decisiv, meciul avand o importanta incarcare emoționala. Ana parasește Wimbledon-ul…

- Tenisul feminin romanesc traverseaza o perioada fasta! Dupa ce Simona Halep a urcat in varful ierarhiei mondiale si a reusit performante extraordinare, multe alte sportive din Romania au luat de exemplu acest lucru si au ajuns in top 100 mondial. Tenisul feminin romanesc confirma și la Wimbledon, cel…

- Petre Apostol Ieri, au inceput calificarile pentru tabloul principal la turneul WTA de la Madrid (Spania), patronat de omul de afaceri roman Ion Tiriac. Intrecerea se desfasoara pe zgura si este de categorie Premier Mandatory (prima categorie dupa turneele de Mare Slem), avand premii totale de 6.685.828…

- Petre Apostol Dupa prezenta in doua semifinale consecutive la turneele precedente la care a luat parte (Monterrey, Mexic; Bogota, Columbia), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a participat saptamana aceasta la o alta competitie de categorie „International” din circuitul mondial profesionist (WTA),…

- Parcursul excelent al Anei Bogdan din ultima vreme n-a ramas fara ecou pentru WTA. Jucatoarea de 25 de ani care ocupa locul 67 in clasamentul WTA este printre cele mai apreciate jucatoare ale lunii. WTA a inclus-o pe sportiva din Sinaia in topul celor mai bune jucatoare ale lunii. Se lupta pentru acest…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a reusit sa ajunga pentru a doua oara consecutiv in semifinalele unui turneu de categorie „International” (premii de 250.000 de dolari) din circuitul WTA, ca urmare avansand pe cea mai inalta pozitie din cariera pana acum in clasamentul mondial.…