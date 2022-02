Una dintre concurentele din echipa Razboinicilor parasește competiția din Dominicana, ca urmare a unei accidentari. Așadar, o eliminare din considerente medicale. Echipa albastra, a Razboinicilor, va ramane in 10 oameni, dupa ce Angela Forero Diaz parasește concursul de la Pro TV. Anunțul a fost facut in ediția difuzata duminica seara, in 6 februarie, de catre […] The post Eliminare neașteptata la Survivor Romania 2022! Pleaca o concurenta din echipa Razboinicilor: „Imi pare foarte rau” - VIDEO first appeared on Ziarul National .