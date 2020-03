Stiri pe aceeasi tema

- Trei echipe iși joaca ultima șansa de a ramane in competitie la Asia Express - Drumul Comorilor, difuzat in aceasta seara de Antena 1 de la 20:00. Adda și Catalin, Lia Bugnar și Maria Buza sunt echipele ce s-au calificat automat in cursa ultimatum, in vreme ce Alex Abagiu și Radu s-au alaturat in urma…

- Duminica seara, ecuația cursei va fi complicata de cațiva factori, iar vremea, dar și cerințele transmise prin stații de catre Gina Pistol le vor da concurenților planurile peste cap. Citeste si: Bataie la Asia Express 2020! Scenele cu cei doi concurenti care nu s-au difiuzat la TV Autostopul…

- Fara sa vrea, Lia Bugnar a relatat și un episod violent care a avut loc in timpul filmarilor, devenind ”victima” unui alt concurent nervos. Este vorba despre Speak, insa actrița s-a ferit sa-i dea numele. „Oamenii care participa la emisiune sunt in puncte diferite ale ințelegerii vieții.…

- Alex Velea și Mario Fresh au trecut aseara prin cea mai grea incercare de pana acum, la Asia Express - Drumul Comorilor. Cei doi au fost la un pas sa plece din concurs. „Sa nu se gandeasca nimeni de acasa ca nu am facut tot din ceea ce puteam face, sau ca nu suntem motivați, sau implicați. Ne-am dorit…

- In sezonul trei al emisiunii de la Antena 1, cele noua echipe poziționate la linia de start sunt formate din: chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan…

- Pe tot parcursul curse, concurentii au trebuit sa indeplineasca mai multe probe care i-au pusin dificultate, iar cu fiecare etapa acestia trebuiau sa manance niste muraturi specific filipinez. Dupa mai multe probe in care au mancat pe nerasuflate muraturile dulci-acrisoare, cele trei echipe au trebuit…

- Astfel, ele au trebuit sa mearga și sa faca rost de un loc in care sa doarma. Dupa multe incercari nereușite, cele doua au gasit o gazda, insa s-au confruntat cu o alta problema. Maria Buza a inceput sa explice gazdei ca „trebuie sa și manance'. „Te uiți din afara și ți se pare ridicol…