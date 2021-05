Stiri pe aceeasi tema

- Al șaptelea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” s-a terminat cu o pierdere neașteptata pentru Florin Dumitrescu, fiindca juratul a pierdut o concurenta in ediția 36, difuzata in data de 18 mai 2021, la Antena 1.

- Ciprian Antone se numara printre cei mai simpatici concurenți din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu, de la Chefi la cuțite, insa puțini sunt cei care știu detalii din viața lui. Mai exact, cine este, de fapt, soția concurentului? Ei bine, nimeni alta decat Bui Hong Nhung, tanara care a participat…

- Dupa ce a fost eliminata din echipa lui Catalin Scarlatescu, avand cel mai mic punctaj in aceasta seara la Chefi la cuțite, Mirela Negoița s-a intors in echipa albastra, echipa inițiala din care a facut parte, totul cu ajutorul amuletei lui Florin Dumitrescu.

- O eliminare surpriza a avut loc in ediția din aceasta seara, in echipa lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite. Theo Costache a fost concurentul care a parasit competiția, dupa ce i-a sugerat juratului, in mod subtil, sa-l trimita acasa și sa-l pastreze pe Ciprian Antone in locul lui. Florin Dumitrescu…

- Florin Dumitrescu are astazi un mare motiv de fericire! Mia Victoria, fiica cea mica a faimosului bucatar, iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Cum era de așteptat, juratul de la Chefi la cuțite a fost primul care a marcat aceasta bucurie printr-un mesaj emoționant și cateva imagini rare cu fetița…

- Elena Nechifor a venit la Chefi la cuțite pregatita sa ia cuțitul de aur. Concurenta a decis sa impresioneze cu un desert special, despre care susține ca este creație proprie, iar povestea de viața i-a emoționat pe bucatari.

- In ediția 14 Chefi la cuțite, Ionuț Vaduva a avut o reușita la care mulți viseaza in cadrul show-ului culinar. Deși a primit un singur vot ”da” de la chefi, el a primit mult doritul cuțit Chefi la cuțite.

- Paula Andreea, zisa si Sophi, este din Constanta, locuieste in 2 Mai, si a fost aseara, la Chefi la cutite, de la Antena1, cu o reteta de supa crema de dovleac.Absolventa de stiinte politice, aceasta a marturisit faptul ca se ocupa si cu politica, dar si cu gatitul sau turismul.A a decis sa pregateasca…