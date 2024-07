Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei a prezentat marti intr-un studiu o serie de recomandari pentru combaterea discriminarilor in mass-media fata de comunitatile alcatuite din romi si nomazi in patru tari europene, respectiv Bulgaria, Grecia, Italia si Romania, informeaza Agerpres.Acest studiu, coordonat de Consiliul…

- Un ardelean in varsta de 34 de ani, care a muncit in Spania timp de 15 ani, a decis ca este timpul sa se intoarca in Romania. Acesta și-a deschis un centru de echitație in localitatea Rovinari, singurul care funcționeaza in județul Gorj.

- Anunț de ultima ora de la Ministerul Afacerilor Externe! Cele doua femei disparute și gasite moarte in urma inundațiilor din Italia sunt romance. Autoritațile din Italia au facut verificari și au inștiințat autoritațile din Romania.

- Formațiile Atalanta Bergamo(Italia) și Bayer Leverkusen(Germania), sunt adversare, miercuri seara, in finala Europa League la fotbal. Partida de la Dublin, programata de la ora 22.00, va fi arbitrata de o brigada din Romania, cu Kovacs Istvan la centru. Acesta va fi ajutat la cele doua tușe de asistenții…

- Au inceput Zilele Municipiului Pitești. Pana duminica, 19 mai, in Pitești au loc evenimente artistice, culturale și sportive pentru toate varstele. Programul de azi al evenimentelor Vineri, 17 mai, pana la 14:30 se deruleaza concurs in cadrul Festivalului „Golden Tulip”, la Filarmonica Pitești. Participa…

- Sportiva pregatita de Vasilica Agop a reprezentat cu succes Romania la Europenele de junioare de la Rimini Gimnastica bacauana ridica din nou capul. Și o face la cel mai inalt nivel, reprezentand cu succes Romania la Campionatele Europene de senioare și junioare de la Rimini, in Italia. La intrecerile…

- Sabrina Maneca-Voinea, Lilia Cosman, Ana Barbosu și Amalia Ghigoarța au concurat pentru Romania in finala pe echipe in ultima zi a Campionatelor Europene. Romania a fost in poziție de bronz dupa trei rotații, dar apoi a alunecat pe patru, fiind depașita de Franța. Primele doua locuri au fost ocupate…

- Pe 23 aprilie, KIKO MILANO, brandul de machiaj nr. 1 din Italia, distribuit exclusiv de Fais Group in Grecia, Cipru, Bulgaria și Romania, a sarbatorit deschiderea primului magazin in ParkLake… Articolul KIKO MILANO sarbatorește deschiderea primului magazin in ParkLake Shopping Center apare prima data…