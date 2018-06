Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 40 de ani a suferit un accident pe camp, in zona localitatii Cermei. „Persoana are piciorul prins la un motocultor. Intervine la fata locului Detasamentul Ineu cu o autospeciala de descarcerare și elicopterul SMURD. Persoana, un barbat aproximativ 40 de ani se afla pe camp”,…

- Mai multe autospeciale ale ISU Arad au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pe un Drum Național din județul Arad, in urma producerii unui grav accident rutier in care au fost implicate un autobuz și o autobasculanta.

- Un barbat a fost agresat in cursul zilei de marti in localitatea constanteana Crucea. Pacientul de aproximativ 40 ani a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Spitalul Judetean Constanta.Potrivit SAJ Constanta, barbatul este confuz, cu traumatism cranio cerebral.Deocamdata nu se stie motivele…

- Un accident grav a avut loc in urma cu puțin timp la Variaș, pe drumul spre Arad. Potrivit primelor informații furnizate de ISU Timiș, un autoturism s-a ciocnit de un microobuz, in urma coliziunii o persoana și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost ranite. La fața locului a plecat un elicopter SMURD,…

- Un grav accident de circulație, soldat cu cinci victime, dintre care doua incarcerate, s-a produs astazi, in jurul orei 09:00, pe DN17, la ieșire din Beclean spre Bistrița, pe pasarela. Potrivit primelor informații, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un microbuz. In urma impactului,…

- Incident sangeros, sambata, la amiaza, in localitatea Nadab. Un barbat in varsta de 43 de ani care lucra cu un motocultor in gradina a fost prins ... The post Un barbat prins intr-un motocultor, transportat cu elicopterul SMURD la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Misiune contracronometru pentru a salva viața unui barbat din vestul țarii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, un echipaj de descarcerare impreuna cu un echipaj medical au intervenit, astazi, in localitatea Nadab, unde un barbat a fost prins sub un utilaj de sapat.…

- Salvamontistii gorjeni intervin, sambata, pentru salvarea unei barbat din Petrosani care s-a rasturnat cu ATV-ul in zona varfului Reciu din Muntii Parang si este grav ranit. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a-l prelua.