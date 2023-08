Elicopterul SMURD, solicitat pentru preluarea unui turist din Munții Făgăraș Salvamontiștii argeșeni, alaturi de cei sibieni, au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru acordarea de prim ajutor unui turist in varsta de 38 de ani din Cluj. Acesta acuza o stare de greața, varsaturi și se afla in incapacitate de deplasare. Victima se afla in zona „La trei pași de moarte” din Munții Fagaraș. Citește și: […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

