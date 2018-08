Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, in judetul Prahova, la Puchenii Mari, intrand in coliziune un autoturism in care se aflau doua persoane si o motocicleta.Persoanele din masina nu au suferit rani, dar motociclistul care are 24 de ani nu a scapat nevatamat, avand traumatrism cranio cerebral si politraumartism…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs in localitatea mureșeana Gornești, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata. Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a ieșit…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis, fiind solicitata interventia elicopterului SMURD pentru transportarea unui ranit grav la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane au murit si patru au fost ranite, in trei accidente care s-au produs joi, pe DN1, in localitatea Persani, judetul Brasov, aproape in acelasi timp. Sase masini au fost avariate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unul dintre ranitii in accidentul produs marti seara pe autostrada A1, in zona Apoldu de Jos din judetul Sibiu, este transportat cu un elicopter SMURD la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Mures, informeaza ISU Sibiu. Si celelalte persoane ranite in accident sunt transportate la spital,…

- Imagini Accident groaznic . 2 morti si 4 raniti, a fost solicitat elicopterul SMURD. Trafic blocat (Video+foto) Accident rutier deosebit de grav cu 6 victime. Bilantul indica 2 morti, 2 raniti grav si 2 raniti mai usor. Accidentul a avut loc pe DN 1, la ieșire din Codlea spre Fagaraș (in apropierea…

- Mai multe autospeciale ale ISU Arad au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pe un Drum Național din județul Arad, in urma producerii unui grav accident rutier in care au fost implicate un autobuz și o autobasculanta.

- Un accident rutier a avut in aceasta dimineata in judetul Prahova, la iesire din Valenii de Munte catre Maneciu.Din primele informatii, o masina in care se aflau patru persoane, printre care trei copii s a rasturnat.Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu un echipaj de pompieri, un SMURD…