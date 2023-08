Elicopterul SMURD a fost chemat la Botoșani pentru un tânăr în stare gravă din cauza unor băuturi ENERGIZANTE Elicopterul SMURD a fost chemat la Botoșani pentru un tanar in stare grava din cauza unor bauturi ENERGIZANTE Elicopterul SMURD a fost chemat astazi, duminica dupa amiaza, la Botoșani, pentru a preluat un tanar aflat in stare grava. Botoșaneanul de 24 de ani a suferit din cauza unor bauturi energizante iar medicii au decis sa il transfere la Iași, la Institutul de Boli Cardio-Vasculare, pentru intervenție de specialitate. Aeronava sanitara a aterizat la […] Citește Elicopterul SMURD a fost chemat la Botoșani pentru un tanar in stare grava din cauza unor bauturi ENERGIZANTE in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

