Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava MiG 21 LanceR care executa, miercuri seara, o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, apoi a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac și Gura Dobrogei. Aeronava decolase de pe Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- In accidentul aviatic in care a fost implicat elicopterul IAR 330 Puma, miercuri, 2 martie, si au pierdut viata 7 militari. Pe langa cei cinci membri ai echipajului comunicati initial, urcasera la bord si doi salvatori pe mare din cadrul Fortelor Navale Romane. Locotenent comandor Bogdan Florin, pilot,…

- O adevarata tragedie s-a produs in aceasta noapte in județul Constanța, acolo unde o aeronava MiG 21 LanceR și un elicopter militar, ambele din dotarea Armatei Romane, s-au prabușit. Cinci militari, aflați in elicopteri, și-au pierdut viața. Ministerul Apararii a anunțat ca o aeronava MiG 21 LanceR…

- Un elicopter rus a intrat in spațiul aerian al Japoniei, in nordul arhipelagului nipon, a anunțat administrația de la Tokyo, conform AFP. In dimineata zilei de miercuri, un elicopter rus a patruns in spatiul aerian nipon in largul insulei Hokkaido, a anuntat Ministerul Apararii al Japoniei intr-un comunicat.…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, adolescentul de 15 ani, retinut joi seara pentru comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere si vatamare corporala din culpa, le-a povestit anchetatorilor ca ar fi dat foc unor recipiente pe care le-ar fi gasit in parcarea subterana a blocului,…

- Un copil de 6 ani a fost atacat de mai mulți caini intr-o comuna din județul Constanța, fiind grav ranit in urma mușcaturilor. Medicii au incercat sa il resusciteze, dar nu au mai reușit. Poliția a deschis o ancheta penala. Incidentul s-a petrecut in Cotu Vaii, o localitate aflata la 60 de km de orașul…

- Un elicopter in care se afla seful Statului Major al armatei Indiei, generalul Bipin Rawat, s-a prabusit, miercuri, in statul Tamil Nadu din sudul tarii. Potrivit serviciilor de salvare, in incident si-au pierdut viata cel putin trei persoane. “Un elicopter Mi-17V5 (de fabricatie ruseasca) al Fortelor…

- Un elicopter IAR 330 SOCAT al Fortelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare la exercitiul international Junction Strike. Pilotii au aterizat imediat, fara ca cineva sa fie ranit. Elicopterul IAR 330 SOCAT al Fortelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare in timpul unui exercitiu international…