Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul american care a aterizat forțat, joi dimineața, in Piața Aviatorilor, dupa o defecțiune tehnica intervenita in timpul unui zbor de antrenament, a fost tractat catre baza aeriana 90 Otopeni, a Forțelor Aeriene Romane, joi dupa-amiaza. Elicopterului i s-au demontat elicele și a fost luat din…

- Ambasada SUA la Bucuresti a transmis ca lucreaza alaturi de colegii romani pentru a remedia situatia creata de un elicopter al fortelor americane, joi, in Bucuresti. “Ambasada SUA este constienta de incident si urmarim indeaproape evolutiile. Intelegem ca nu au existat raniti. Lucram alaturi de partenerii…

- Un elicopter UH-60 Black Hawk al US Army a aterizat de urgenta in Piata Charles de Gaulle dupa ce a doborat si cativa stalpi. Incidentul a avut loc in timp ce aparatul survola Bulevardul Aviatorilor.

- Un elicopter a fost nevoit sa aterizeze fortat in Bucuresti Foto arhiva În capitala sunt restrictii pe bulevardele Aviatorilor si Prezan, dupa ce un elicopter a fost nevoit sa aterizeze fortat. Elicopterul Black Hawk a lovit doi stâlpi în Piața Charles de Gaulle, stâlpi…

- Un elicopter aparținand Armatei americane a aterizat forțat joi in nordul Capitalei, in sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle, unde a doborat doi stalpi de iluminat. Elicopter Black Hawk – aterizare de urgența in Piața Charles de Gaulle din București—Video primit de la cititori.Posted by HotNews.ro…

- Un avion MiG-29 ce apartine Bulgariei s-a prabusit in Marea Neagra, in timpul unui exercitiu militar, iar autoritatile au gasit doar vesta de salvare a pilotului. Un avion de lupta Mig-29 al forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit, miercuri dimineața, in Marea Neagra in timpul exercițiilor militare…

- Pilotul unui deltaplan a fost ranit dupa ce aparatul de zbor in care se afla a aterizat fortat in apropierea unei balastiere din judetul Arges. El a fost dus la spital pentru investigatii medicale amanuntite. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, deltaplanul a aterizat fortat, sambata…