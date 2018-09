Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu pasageri din Republica Moldova s-a ciocnit cu o autoutilitara. Accidentul a avut loc in jurul orei 10:30, in localitatea Soci pe drumul european 85, scrie bittv.info.In urma impactului, 11 persoane au fost ranite.

- 11 persoane au fost ranite in urma coliziunii unui microbuz cu o autoutilitara, la Iași. Victimele au fost transportate de mai multe echipaje medicale la cateva spitale din Iași. Accidentul de circulația a avut loc in comuna Miroslovești iar la fața locului a intervenit chiar și elicopterul SMURD. Vezi…

- Unsprezece persoane au fost ranite dupa ce masinile in care se aflau, un microbuz inmatriculat in Republica Moldova si o autoutilitara, au fost implicate in accidentul rutier care a avut loc vineri pe DN2, in...

- Cristian Orzu, in varsta de 50 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a incercat o depasire riscanta si s-a ciocnit frontal cu un autoturism care circula in sensul opus, un Mercedes dubita. Politistul a murit 30 de minute mai tarziu, dupa incercari de resuscitare a acestuia de catre medicii de la SMURD.…

- Acesta a fost adus initial de acasa, de catre o ambulanta. Medicii l-au gasit pe barbat in coma si l-au transportat la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani, unde in urma investigatiilor s-a constatat ca are un hematom subdural, un cheag de sange masiv la…

- Un barbat preluat de elicopterul SMURD iar altul transportat la Spitalul de Urgenta Targoviste.Acesta este bilantul unui accident feroviar ce a avut loc intre statiile CFR Titu-Boteni. Un utilaj CFR a deraiat . Un elicopter SMURD a preluat una dintre victime. La fata locului au intervenit pompierii…

- O femeie in varsta de 34 de ani, din localitatea Focuri, judetul Iasi, a fost dusa de urgenta la spital duminica dimineata, dupa ce a fost muscata de un sarpe in gradina, unde culegea iarba pentru a hrani animalele, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicii declara ca femeia a fost muscata…

- Un baiat de 9 ani din localitatea Buzdug (comuna Dagata) a suferit o plaga la gamba stanga si o contuzie toraco-abdominala dupa ce a fost muscat de un magar, care mai apoi a cazut peste el. Copilul va fi transportat la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi cu un elicopter SMURD. (A.A.)