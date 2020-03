Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, in conformitate cu datele raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica, astazi, 26 martie 2020, la nivel național sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar la care s-a confirmat infectarea cu noul coronavirus. Este vorba despre…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj…

- S-a confirmat primul caz de Coronavirus la nivelul județului Bistrița-Nasaud Un barbat de 32 ani, care se afla in izolare domiciliu dupa ce s-a intors din Italia, a facut duminica noaptea un apel la 112. Acesta, a fost transportat cu izoleta la spital, iar rezultatul probelor a confirmat prezența Coronavirusului.…

- Astazi, 16 martie, pana la aceasta ora, in judetul Hunedoara se afla in izolare 531 persoane iar in carantina se afla 31 persoane. Numarul cazurilor confirmate cu infectie – noul coronavirus – este 20. Situatia la nivel national: Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Informare 16 martie ora 10:00 Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate…

- Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași, a explicat pentru Libertatea ca elicopterul nu ar fi putut zbura sa preia cazul barbatului de 58 de ani care s-a stins din viața sambata seara dupa ce cazut in raul Trotuș de la 15 metri inalțime. Barbatul a ajuns la spital dupa mai bine de trei ore de la apelul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat ca elicopterele SMURD vor efectua misiuni atat ziua, cat și noaptea. Patru piloți in rezerva au acceptat sa revina in sistem pe posturile de comandant de aeronava. Astfel, 6 elicoptere vor fi disponibile in Romania. „Elicopterele SMURD din Iasi, Arad,…