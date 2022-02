Stiri pe aceeasi tema

- Elicoptere din Tiraspol au fost observate pe teritotiul Ucrainei in aceasta dimineața. Cu un anunț oficial pe pagina de Facebook au venit reprezentanții Forțelor Armate ale Ucrainei, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. ”Inamicul a lansat un atac aerian asupra unitaților militare din zona orașului…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține vineri ca Rusia a lansat un atac aerian asupra unitaților din zona orașului Kropyvnytskyi. „Activitate semnificativa a elicopterelor inamice a fost observata in zonele de deasupra Vilkovo și din Tiraspol”, avertizeaza Statul Major al Forțelor Armate…

- Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei in Romania, domnul Paun Rohovei a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse, si practic, incepand de dimineata, au fost permanent…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.

- Ungaria va desfasura trupe in apropierea frontierei ucrainene, partial ca pregatire pentru activitati umanitare, a anuntat marti ministrul ungar al apararii, Tibor Benko, in timp ce premierul ungar Viktor Orban l-a asigurat intr-o convorbire telefonica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, in cadrul reuniunii Consiliului European, preocuparea fata de nivelul ridicat al preturilor la energie si a reamintit importanta gazului si a energiei nucleare pentru Romania. Cat despre tensiunile de la granitele Ucrainei, seful statului s-a pronuntat pentru…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…