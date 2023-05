Elicopter rusesc, prăbușit la granița cu Ucraina Un elicopter s-a prabușit in regiunea Briansk din Rusia, la granița cu Ucraina, potrivit serviciilor de urgența citate de TASS. Doua persoane au murit. Elicopterul s-a prabușit in orașul Klinți, potrivit datelor preliminare, din cauza unui incendiu la motor”, a declarat o sursa agenției. Potrivit oficialilor orașului, nu exista victime civile și nici distrugeri in zona unde a cazut elicopterul, potrivit TASS. Serviciile de urgența au declarat ca doua persoane, membri ai echipajului, au murit in urma accidentului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

