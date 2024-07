Elicopter prăbușit. Trei angajați și pilotul au decedat Incidentul a fost confirmat de Parchetul de Transporturi din Siberia de Est al Federației Ruse pe platforma Telegram, conform sursei Ucrainskapravda.Cum s-a prabușit elicopterul Elicopterul , care a disparut in Yakuția pe 19 iulie dupa activarea farului de urgența, a fost gasit complet distrus in urma operațiunilor de cautare și salvare. „Aeronava Robinson a fost gasita in stare complet distrusa. Au fost gasite cadavrele pilotului și ale celor trei pasageri," a anunțat Parchetul.Anterior, se raportase ca elicopterul Robinson disparuse in zona crestei Aldano-Uchur pe 19 iulie. La bordul aeronavei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

