Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane, printre care ministrul de interne ucrainean si doi copii, au murit miercuri in urma prabusirii unui elicopter, miercuri, in apropiere de Kiev, a anuntat politia ucraineana, informeaza AFP si Reuters.

