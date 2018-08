Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabușit sambata in orașul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orașul Igarka, relateaza BBC, conform Mediafax.Ministerul de Urgențe din Rusia a transmis printr-un comunicat ca elicopterul…

- Cel puțin 18 oameni și-au pierdut viața dupa ce un elicopter s-a prabușit in Siberia, Rusia. In tragedia aviatica a fost implicat un elicopter model Mi-8, operat de UTAIR, care transporta muncitori in...

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte cateva sute sunt disparute, in urma prabusirii barajului hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy, aflat in sud-estul statului Laos, a anuntat presa locala miercuri, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte cateva sute sunt disparute, in urma prabusirii barajului hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy, aflat in sud-estul statului Laos, a anuntat presa locala miercuri, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters. "Un elicopter militar rusesc s-a prabusit in timp ce efectua un zbor planificat deasupra regiunilor…