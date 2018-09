Elicopter prăbuşit în Nepal Un elicopter cu sapte persoane la bord, intre care un alpinist japonez, s-a prabusit sambata intr-o zona montana din centrul Nepalului, au anuntat responsabili locali, citati de AFP. Deocamdata nu exista informatii cu privire la persoanele aflate la bordul aparatului de zbor. "Depunem eforturi pentru a ajunge la locul accidentului atat pe calea aerului, cat si pe jos. Dar conditiile meteo complica operatiunea de salvare", a declarat directorul aeroportului din Kathmandu, Raj Kumar Chettri. Elicopterul "Altitude Air", o companie privata, a pierdut contactul cu turnul de control la putin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

