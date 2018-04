Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar rus s-a prabusit joi in Marea Baltica, in apropiere de enclava rusa Kaliningrad, cei doi piloti pierzandu-si viata in accident, a comunicat armata rusa, transmit vineri AFP si Armenpress, citeaza digi24.ro.

- Autoritatile din Letonia au anuntat ca au inchis partial spatiul aerian propriu in perioada in care fortele ruse efectueaza un exercitiu militar in Marea Baltica, oficialii de la Riga sustinand ca manevrele se desfasoara in zona economica exclusiva letona, potrivit agentiei Reuters, scrie Mediafax.Ministerul…

- Rusia a inceput sa testeze rachete cu munitie reala miercuri in Marea Baltica, alertand Letonia, tara membra a NATO, potrivit careia aceste exercitii au fortat-o sa inchida partial spatiul aerian comercial de la Marea Baltica, relateaza Reuters.Ministerul Apararii de la Moscova anuntase luni…

- Rusia a starnit ingrijorarea in Letonia. Ministerul Apararii de la Riga și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Moscovei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare. "Șeful rus al Centrului de Control al Traficului…

- CHIȘINAU, 6 mart — Sputnik. Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit în Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit.…