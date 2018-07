Elicopter prăbuşit în China Un elicopter s-a prabusit luni dimineata in apropiere de un pod in nordul Beijingului, a relatat pe site-ul sau cotidianul oficial de limba engleza China Daily, potrivit Reuters. Publicatia nu a oferit alte informatii in afara de identificarea locului in care s-a produs incidentul, in apropiere de podul Jixiangsi. O inregistrare video cu ceea ce pare a fi un elicopter prabusit circula luni pe retelele de socializare din China, asa cum este Weibo, care functioneaza pe modelul Twitter. Reuters precizeaza ca nu a putut verifica deocamdata informatia sau inregistrarea video. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. UPDATE 10.47: Explozia de joi, in fata Ambasadei Statelor Unite…

- Liderul celei mai mari formatiuni din parlamentul sloven, Partidul Democrat Sloven (SDS, antiimigratie) i-a comunicat joi presedintelui tarii, Borut Pahor, ca nu se bucura deocamdata de suficient sprijin pentru a deveni prim-ministru si a forma un guvern, la o luna si jumatate de la alegerile legislative…

- Un elicopter de mici dimensiuni s a prabusit, miercuri, in zona unui deal din municipiul Turda, informeaza Antena3.ro. In elicopter se aflau doua persoane, care au iesit din interiorul aeronavei si nu prezinta probleme medicale deosebite. La fata locului a ajuns o autospeciala complexa de stingere cu…

- Presedintele american Donald Trump a cerut luni Chinei, intr-o postare pe Twitter, sa controleze mai bine frontiera cu Coreea de Nord, parand a reprosa Beijingului ca relaxeaza sanctiunile economice impotriva Phenianului inaintea unui summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un prevazut a avea loc…

- Ford opreste productia celor mai profitabile doua modele, camionetele F-150 si Super Duty, a anunțat compania auto miercuri, 9 mai. Astfel, a oprit productia la doua fabrici din SUA a unora dintre cele mai profitabile modele, din cauza unui incendiu produs la uzina unui furnizor de componente auto,…

- Doi piloti au murit in urma prabusirii, in estul Siriei, a unui elicopter militar rusesc Ka-52, au informat luni agentiile de stiri citand Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters. "Un elicopter militar rusesc s-a prabusit in timp ce efectua un zbor planificat deasupra regiunilor…

- Un angajat Facebook a fost concediat dupa ce a pretins ca are acces la informatiile utilizatorilorFacebook a anuntat joi ca a concediat un angajat, dupa ce barbatul ar fi pretins, intr-o conversatie privata pe aplicatia Tinder, ca are acces la informatiile private ale utilizatorilor, relateaza…

- Fortele de ordine au fost atacate se "tiruri cu proiectile la nivelul boulevard de l'hopital", in arondismentul al XIII-lea, a confirmat pentru AFP Prefectura de Politie (PP). In fata a aproximartiv 1.200 de persoane care purtau cagule, politia a utilizat gaze lacrimogene si doua tunuri cu…