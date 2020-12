Elicopter prăbușit în Alpii francezi: Cinci morți Un elicopter implicat într-o misiune de salvare, aparținând unei companii private franceze, s-a prabușit în Alpi. Pilotul a supraviețuit, în timp ce ceilalți cinci pasageri aflați la bord și-au pierdut viața, relateaza BBC News.



Aeronava era într-o misiune de salvare când s-a prabușit în apropierea orașului Bonvillard din regiunea Savoie.



Cauzele tragediei sunt înca necunoscute, însa oficialii spun ca, cel mai probabil, accidentul aviatic a fost cauzat de vremea rea.



Autoritațile au fost alertate chiar de catre pilotul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

