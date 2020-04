Elicopter pentru flăcările de la Băuțar. Ministrul Vela, în zona incendiului! CARAȘ-SEVERIN – Operațiunea de stingere a incendiului in zona Bauțar-Bucova, extins și in Hunedoara, in zona Cernișoara, continua, fiind supravegheata azi chiar de ministrul de Interne, Marcel Vela. Șeful MAI a sosit la fața locului tot cu un elicopter! De cateva zile, pompierii din comuna Bautar, impreuna cu cei din Caransebes si cu aproximativ 30 de membri ai composesoratelor din comuna, se lupta sa stinga puternicul incendiu de vegetatie. Pentru stingere, la fața locului se așteapta și un elicopter de intervenție. Ipoteza cea mai plauzibila este ca focul a pornit de la incendierea intentionata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

