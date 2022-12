Elicopter militar, aterizare forțată pe câmp, în Argeș Un elicopter militar care facea un zbor de antrenament a aterizat forțat pe un camp dintr-o localitate din județul Argeș, anunța Antena 3 CNN. Potrivit primelor informații, piloții au luat decizia de a ateriza pe camp din cauza ceții și a vizibilitații reduse. Nu s-au inregistrat victime. Militarii așteapta noi ordine pentru a putea vedea […] The post Elicopter militar, aterizare forțata pe camp, in Argeș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

