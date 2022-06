Elicopter cu 7 persoane, prăbușit într-o zonă montană din Italia. Căutări ample ale autorităților Un elicopter cu șase pasageri și un pilot a fost dat disparut, joi, intr-o zona montana din Italia, autoritațile desfașurand, vineri, ample operațiuni de cautare a epavei și a eventualelor victime, relateaza AFP. Potrivit jurnaliștilor din Italia, elicopterul ii transporta pe cei 6 pasageri, patru libanezi si doi turci, catre o fabrica de hartie. Aparatul […] The post Elicopter cu 7 persoane, prabușit intr-o zona montana din Italia. Cautari ample ale autoritaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

