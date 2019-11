Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi inarmati si mascati au atacat vineri, la Caracas, sediul partidului opozantului Juan Guaido, in ajunul unei manifestatii organizate de acesta impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Acesti oameni imbracati in negru, inarmati cu pistoale si pusti, au navalit la sediul…

- Guvernul interimar al Boliviei va expulza diplomatii venezueleni aflati la post in La Paz pentru ca au "incalcat regulile diplomatiei amestecandu-se" in problemele interne ale acestei tari andine, a anuntat vineri sefa diplomatiei boliviene, Karen Longaric, citata de AFP. "Vom da un termen…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- A doua vicepresedinta a Senatului bolivian, Jeanine Anez, care in virtutea constitutiei ar urma sa ocupe functia de sef al statului dupa demisia lui Evo Morales, a anuntat luni ca va convoca alegeri prezidentiale pentru ca "pe 22 ianuarie sa avem un presedinte ales", relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- 'Vom convoca alegeri cu personalitati calificate care vor conduce procesul electoral in asa fel incat sa reflecte ceea ce vor toti bolivienii', a declarat ea la sosirea la Parlament. Succesorii prevazuti de Constitutie in caz de plecare a presedintelui au demisionat practic in aceeasi zi cu el: vicepresedintele…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a acuzat regimul condus de Nicolas Maduro de faptul ca a „asasinat“ un consilier municipal de la Caracas, membu al partidului sau, Voluntad Popular, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a indemnat miercuri pe omologul sau venezuelean Nicolas Maduro sa continue dialogul cu opozitia pentru a evita o situatie "nefasta" in tara sa marcata de o profunda criza economica si politica, relateaza AFP si dpa. "Rusia sustine toate organele legitime ale puterii…