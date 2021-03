Hotararile de guvern privind eliberarea din functie a prefectilor din 37 de judete si municipiul Bucuresti au fost publicate, miercuri, in Monitorul Oficial.



Astfel, prefectul de Bucuresti, Traian Berbeceanu, a fost eliberat din functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern adoptata in prima sedinta de miercuri a Executivului.



Totodata, in cazul a prefectului de Satu Mare, Radu Bud, s-a dispus aplicarea mobilitatii, acesta fiind numit secretar general adjunct la Ministerul Afacerilor Interne.



Miercuri dupa-amiaza are loc a noua sedinta…