- Mihailo Podoliak, consilier al lui Volodimir Zelenski, susține ca eliberarea Crimeei este doar o chestiune de timp, pentru ca rușii sunt pregatiți sa fuga, scrie BBC. „Daca vom elibera regiunile Lugansk, Donețk sau Zaporojie, atunci Crimeea va intra sub controlul total al focului Ucrainei. Nu prea ințeleg…

- „Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Volodimir Zelenski in mesajul sau video transmis sambata noaptea cu ocazia intrarii in Noul An.„Rusii se tem. Puteti simti asta. Si se tem pe buna dreptate, pentru…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Kievul nu a refuzat niciodata sa negocieze cu Moscova si este pregatit sa discute cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin, a declarat luni un consilier de rang inalt al presedintiei ucrainene, citat de Reuters si Ukrainska Pravda. Comentariile pe Twitter ale lui Mihailo Podoliak intervin…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA si cu papa Francisc pentru a se gasi o solutie la situatia creata de campania militara rusa in Ucraina, a declarat marti Kremlinul, potrivit EFE. ‘Suntem pregatiti sa discutam toate acestea (situatia din Ucraina) cu americanii, cu francezii si cu Suveranul Pontif’,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…