Stiri pe aceeasi tema

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…

- Jucatorii de la FCSB au sarbatorit in fata fanilor victoria obtinuta cu Farul lui Gica Hagi, scor 2-1, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Ros-albastrii au declansat fiesta dupa fluierul final al lui Istvan Kovacs. 27.772 spectatori au luat cu asalt Arena Nationala si s-au bucurat la golurile marcate…

- Elias Charalambous s-a declarat cucerit de Octavian Popescu si Florinel Coman la finalul derby-ului FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la FCSB a reusit sa castige primul sau meci de pe Arena Nationala. Cipriotul adus de Gigi Becali pe banca…

- CFR Cluj – FCSB 1-1 | Dan Petrescu a fost debusolat dupa remiza din derby-ul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 1. CFR Cluj a condus pe tabela pana in minutul 68, cand Florinel Coman a restabilit egalitatea cu o executie impresionanta, din lovitura libera. Campioana ultimilor cinci ani a facut un nou…

- Florinel Coman (24 de ani), autorul golului victoriei in Sepsi OSK - FCSB 1-2, a analizat partida și a vorbit in termeni elogioși despre noul antrenor al echipei, cipriotul Elias Charalambous (42). Titular la Sf. Gheorghe, schimbat in minutul 82 cu Valentin Crețu, Florinel Coman a inscris golul victoriei…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 4 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1. Liga 1 nu ia pauza in week-end-ul de Paști. Runda cu numarul 4 din play-off este deschis sambata, cu doar cateva ore inaintea Slujbei de Inviere, cu meciul dintre CFR Cluj și Sepsi. Duminica…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular al SuperLigii pe locul 3. Reușita decisiva a fost semnata de Octavian Popescu, in minutul 21. FCSB a controlat autoritar debutul infruntarii de pe Arena Naționala, dar a avut nevoie de o gafa in defensiva adversa pentru a deschide scorul.…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…