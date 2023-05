Stiri pe aceeasi tema

- CCA a decis sa-l delege pe Radu Petrescu la Farul – FCSB, acesta urmand a fi ajutat de Ovidiu Hațegan, din camera VAR. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Șeful CCA a fost pus in dificultate de…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a prefațat derby-ul cu Farul, care poate decide campioana, și spune ca nu se teme de arbitraj. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Partida de la Ovidiu…

- Farul și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 21:00, intr-un meci care poate decide campioana din Liga 1. Iar Simona Halep și-a ales favorita. Farul - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Sportiva din…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, nu vrea ca Farul ca caștige cu FCSB, in meciul care i-ar putea aduce matematic titlul echipei lui Gica Hagi. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1…

- George Țucudean, fost campion cu FCSB in 2015, cosidera ca roș-albaștrii au ajuns conjunctural in lupta la titlu. Farul - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Fostul atacant e de parere ca diferența intre…

- Kyros Vassaras e aproape de a definitiva brigada care va oficia cel mai important meci al campionatului: Farul - FCSB, duminica seara, practic finala pentru titlu. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1,…

- Dinamo se afla in lupta pentru promovarea in Liga 1, dar Gigi Becali spera ca formația alb-roșie sa ramana in eșalonul secund. Dinamo și CSA Steaua se infrunta astazi, de la ora 20:30, in penultima runda a play-off-ului ligii secunde. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1,…

- Urmeaza o etapa cu adevarat exploziva in privința luptei pentru titlu. In play-off, antepenultima runda programeaza sambata și duminica partidele CSU Craiova - Farul și FCSB - CFR Cluj. Pe Arena Naționala, la centru va fi Sebastian Colțescu, arbitru pe care Gigi Becali il anunțase public inca de luni. …