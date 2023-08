Stiri pe aceeasi tema

- Prezent duminica seara in studioul GSP Live, Mihai Teja, fost antrenor la FCSB in 2019, a analizat victoria roș-albaștrilor cu Poli Iași, scor 2-1. Tehnicianul in varsta de 44 de ani, liber de contract in acest moment, a comentat și ultimele evenimente petrecute la clubul lui Gigi Becali. ...

- Leo Grozavu, 56 de ani, antrenorul lui Poli Iași, a prefațat in aceasta dimineața meciul cu FCSB. Tehnicianul moldovenilor e conștient ca echipa lui pornește cu a doua șansa, dar vorbește in același timp despre avantajele pe care le au oaspeții de diseara. FCSB - Poli Iași se joaca pe Arena Naționala,…

- Nordsjaelland – FCSB LIVE VIDEO, de la ora 20:00, pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vicecampioana Romaniei incepe asaltul total spre calificarea in play-off-ul UEFA Conference League. Jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii incearca, in Danemarca, sa obtina cea mai asteptata victorie…

- Laurentiu Reghecampf, dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Antrenorul formatiei din Banie a vorbit despre victoria echipei sale din meciul din etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1, dupa ce a fost condusa la pauza, gratie golului marcat de Alin Roman. Tot Alin Roman…

- Elias Charalambous și-a laudat jucatorii dupa FCSB – CFR Cluj 1-0. Antrenorul cipriot a vorbit despre victoria echipei sale, la revenirea pe stadionul din Ghencea. FCSB s-a impus in fața celor de la CFR Cluj in cadrul etapei a 4-a din Liga 1 cu scorul de 1-0. Astfel, „roș-albaștrii” au marcat cu dreptul…

- Eugen Neagoe a reacționat dupa egalul cu Oțelul Galați. Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a declarat ca jucatorii sai au facut un joc bun, chiar daca nu au reușit sa marcheze. Universitatea Craiova a remizat, pe teren propriu, in etapa a 2-a a Ligii 1, cu nou promovata Oțelul Galați. Partida…

- Ovidiu Burca a dezvaluit unde ar fi vrut sa se joace FCSB – Dinamo, derby-ul care se va disputa in etapa a 2-a a noului sezon al Ligii 1. Ovidiu Burca ar fi vrut ca marele derby dintre FCSB si Dinamo sa se dispute pe Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romaniei. Acest lucru […] The post Ovidiu…

- Selecționerul Ucrainei, mesaj emoționant dupa victoria cu Romania U21. Echipa lui Ruslan Rotan a caștigat și al doilea meci de la Campionatul European de tineret. Dupa victoria cu 2-0 in fața Croației, Ucraina a invins și Romania, scor 1-0. Partida de pe stadionul Steaua a fost caștigata pe final de…