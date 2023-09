Stiri pe aceeasi tema

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Laurentiu Reghecampf, dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Antrenorul formatiei din Banie a vorbit despre victoria echipei sale din meciul din etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1, dupa ce a fost condusa la pauza, gratie golului marcat de Alin Roman. Tot Alin Roman…

- Elias Charalambous și-a laudat jucatorii dupa FCSB – CFR Cluj 1-0. Antrenorul cipriot a vorbit despre victoria echipei sale, la revenirea pe stadionul din Ghencea. FCSB s-a impus in fața celor de la CFR Cluj in cadrul etapei a 4-a din Liga 1 cu scorul de 1-0. Astfel, „roș-albaștrii” au marcat cu dreptul…

- „Va temeti ca il veti pierde pe Florinel Coman?„, a fost intrebarea primita de Elias Charalambous la finalul meciului CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Antrenorul ros-albastrilor a reactionat imediat. Florinel Coman ar putea pleca de…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca e important ca formatia sa sa castige partida cu FC U Craiova 1948 din prima etapa a Superligii, precizand ca o victorie la debut ofera incredere jucatorilor pentru restul meciurilor."Maine…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit dupa victoria cu Botev Plovdiv, scor 2-0, din primul amical din cadrul cantonamentului din Bulgaria. „Geana“ a apreciat in special tinerii introduși pe teren și a salutat revenirile lui Alex Mitrița și Nicușor Bancu. VEZI…