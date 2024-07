Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a facut praf pe Marius Ștefanescu, dupa ce campioana Romaniei a remizat, scor 1-1, cu U Cluj, in prima runda a noului sezon de Superliga. Gigi Becali considera ca Marius Ștefanescu a avut o prestație extrem de slaba in Ghencea și regreta ca nu l-a schimbat pe fotbalistul…

- Elias Charalambous (43 ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest sezon de Superliga pentru campioana en-titre. Acesta a discutat și despre regula U21, criticata tot mai des de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Elias Charalambous: „Eu cred ca regula U21 este…

- Gigi Becali (65 ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat ca Marius Ștefanescu este noul fotbalist al campioanei Romaniei. Acesta a anunțat ca MVP-ul covasnenilor va face maine vizita medicala. In stagiunea recent incheiata de Superliga, Ștefanescu a reușit 14 goluri și cinci pase decisive. ...

- Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul CFR-ului, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu FCSB, din etapa #9 a play-off-ului Superligii. Tehnicianul este de parere ca trupa lui Elias Charalambous (43 de ani) a meritat acest campionat, deși s-a intors de puțin timp in Superliga și nu este…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa etapei a 8-a din play-off-ul si play-out-ul Superligii. In ciuda victoriei frumoase obtinute in fata FCSB-ului, Universitatea Craiova a dat un singur jucator in unsprezecele ideal. Acesta este Raul Silva, autorul golului care a deschis drumul…

- Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, i-a luat apararea portarului Ștefan Tarnovanu (23 de ani), in contextul criticilor primite de titularul dintre buturile „roș-albaștrilor” din partea patronului Gigi Becali, dupa meciul cu Sepsi (2-2). Charalambous a spus despre elevul sau ca este cel…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit la GSP Live despre faptul ca FCSB va caștiga campionatul. Trupa lui Elias Charalambous (43 de ani) poate caștiga matematic titlul inca din aceasta etapa in cazul in care se va impune pe terenul lui Sepsi, iar Universitatea Craiova nu o va invinge…

- FCSB s-a impus la Cluj, scor 1-0, iar șansele sa mai piarda titlul dupa aproape un deceniu de pauza sunt din ce in ce mai mici! Cu patru victorii din patru in play-off, roș-albaștrii domina autoritar Superliga # Daca punctele din sezonul regulat nu s-ar fi injumatațit, echipa lui Elias Charalambous…