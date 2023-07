Stiri pe aceeasi tema

- Darius Olaru a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Capitanul vicecampioanei Romaniei a avut a prestatie perfecta in derby-ul cu Dinamo. Capitanul echipei lui Elias Charalambous a marcat al doilea gol al partidei, cel care avea sa se dovedeasca a fi decisiv. FCSB a castigat marele derby cu Dinamo. Florinel…

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- FCSB - Dinamo » Florinel Coman a deschis scorul in Derby de Romania cu un eurogol semnat in minutul 30. FCSB - Dinamo e liveTEXT AICI! Extrema stanga in varsta de 25 de ani confirma forma excelenta prin care trece și a deblocat partida cu Dinamo, care a inceput intr-o nota echilibrata. VIDEO CU GOLUL.…

- Marius Sumudica a plecat de la Al-Raed! Antrenorul roman a dezvaluit el insusi sambata ca a plecat de la echipa saudita. „Sumi” se va intoarce in Romania, pentru o perioada de pauza, urmand sa isi stabileasca ulterior viitorul. Marius Sumudica a precizat ca ramane cu satisfactia ca a salvat echipa de…

- Borja Valle la Rapid e considerat de Florin Prunea cel mai bun transfer facut in aceasta vara de o echipa din Superliga. Dupa doi ani și jumatate, mijlocașul central Borja Valle a revenit in Romania. Fostul mijlocaș de la Dinamo, autor a 5 goluri in 10 meciuri pentru formația din Ștefan cel Mare, inclusiv…

- Ovidiu Burca a oferit prima reactie dupa ce Dinamo a promovat in Liga 1. Antrenorul „cainilor” s-a declarat extrem de bucuros de faptul ca a reusit sa readuca trupa din Stefan cel Mare pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a invins-o cu scorul de 8-5 pe FC Arges, la general, la barajul de mentinere/promovare…

- Daniel Oprita a facut un anunt categoric despre situatia celor de la CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dezvaluit ca doar patru jucatori mai au contract valabile si pentru sezonul viitor, la gruparea din Ghencea. Tehnicianul a marturisit ca atacantul bulgar Chunchukov asteapta oferte din Liga 1.…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit dupa 3-0 cu CSA Steaua despre cel mai in forma jucator al sau, Lamine Ghezali. Extrema de 23 de ani a venit la Dinamo in vara, dupa ce i-a expirat contractul cu Saint Etienne, unde era din 2014. A inscris 8 goluri pentru „caini”, devenind un jucator exponențial…