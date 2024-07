Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul FCSB-ului, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu Corvinul Hunedoara, din Supercupa Romaniei. Tehnicianul campioanei Romaniei a anunțat interesul pentru Florin Tanase (29 de ani), cel care este așteptat sa semneze cu FCSB. Elias Charalambous incepe un nou sezon in calitate de antrenor al FCSB-ului. A caștigat titlul in sezonul trecut, iar acum este fața in fața cu un nou trofeu. ...