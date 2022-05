Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de indie electro pop/rock Reaven, din Franța, va susține unicul ei concert din Romania la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului est-european pe care formația il intreprinde in aceasta perioada. Formația franceza se afla in plina ascensiune in topurile muzicale realizate de serviciul…

- Aflați in plin turneu internațional pentru promovarea melodiei cu care vor reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2022, patru dintre membrii trupei Zdob și Zdub s-au imbolnavit de COVID-19.

- Orice spectacol susținut de artistul american Marco Mendoza trece adesea de noțiunea unui simplu concert in care cineva pe scena incearca sa-și vrajeasca asistența din sala. Dincolo de talentul sau in manuirea bass-ului, poveștile haioase sau giumbușlucurile care le face non-stop pe scena, Marco reușește…

- Ramasa fara stadion, fara o sala polivalenta de mari dimensiuni, inundata zilnic cu miros de cauciuc ignorat de Garda de Mediu, Timișoara mai da o dovada ca renumele de Frunce ramane o amintire indepartata. Cu doar un an de a fi Capitala Culturala Europeana, Timișoara va gazdui un concert de manele…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, care, in cei aproape 60 de ani de existența s-a facut remarcat prin repertoriul alcatuit din muzica renascentista europeana, cea bizantina și lucrari contemporante romanești, devenind o emblema a muzicii corale camerale a carui faima a depașit…

- Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timisoara, organizeaza un concert simfonic susținut de elevii merituoși, care se va desfașura sambata, 26 martie, de la ora 18, la Sala „Mihai Perian” a liceului.

- Nationala de rugby Romaniei a invins cu 38-12 (26-12) reprezentativa Olandei la Amsterdam, in ultima etapa a Rugby Europe Championship 2022, si va juca in turneul de recalificare la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Doi jucatori ai echipei SCM Timișoara au contribuit la acest succes. Mijlocașul la gramada…

- Mașina va deveni un lux pentru cei mai mulți romani. Deși furnizorii și distribuitorii au fost amendați dupa ce au marit prețurile nejustificat, benzina și motorina se vand in continuare la cel mai mare nivel inregistrat in ultimii ani.Reporter: De cat alimentai acum doua luni?Roman: Tot de 200 de lei,…