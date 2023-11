Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Eli Lilly va construi prima sa fabrica de medicamente in Germania, in orasul Alzey din vestul tarii, cu o investitie de 2,3 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari), in timp ce sectorul se grabeste sa raspunda la cererea tot mai mare de noi terapii pentru diabet si obezitate,…

- Noul tratament pentru pierderea din greutate al companiei americane Eli Lilly, aprobat recent de autoritatea britanica de reglementare in domeniul sanitar, are potentialul de a aduce beneficii pentru mii de britanici obezi si ar putea ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) sa economiseasca miliarde…

- Pacientii au intrat in hipoglicemie si au facut convulsii, efecte secundare grave care indica faptul ca produsul continea insulina in loc de semaglutida, ingredientul activ al Ozempic, a declarat autoritatea de reglementare in domeniul sigurantei sanatatii din Austria, BASG, intr-un avertisment emis…

- Cateva mii de persoane au participat sambata la o manifestatie propalestiniana in orasul Dusseldorf, vestul Germaniei, in timp ce politia a interzis un mars planificat pentru duminica la Berlin.

- In 2019, bacteriile rezistente la antibiotice au fost direct raspunzatoare de moartea a aproximativ 1,27 milioane de oameni la nivel mondial și au contribuit la alte 3,68 milioane de decese. Numai in Statele Unite, bacteriile și ciupercile rezistente la medicamente cauzeaza impreuna circa 2,8 milioane…

- Bisfenolul A (BPA), unul dintre principalii perturbatori endocrini, este prezent in 92% dintre organismele europenilor si reprezinta un potential pericol pentru sanatatea acestora, conform unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat joi, transmite AFP. „In cadrul unei recente initiative…

- Supraviețuitorii celui mai devastator cutremur din ultimele sase decenii din Maroc s-au luptat duminica sa gaseasca hrana și apa, in timp ce salvatorii lucreaza fara pauza in incercarea de a gasi oameni prinși sub daramaturi, relateaza Reuters.Seismul cu magnitudinea 6,8 care a lovit vineri seara, 8…