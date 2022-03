Eli Lilly nu va mai exporta medicamente pentru tratarea disfuncției erectile în Rusia Producatorul american de medicamente Eli Lilly nu va exporta in Rusia medicamente pentru tratarea disfuncției erectile, anunța Kommersant . Potrivit Financial Times , compania farmaceutica americana a anunțat saptamana trecuta ca va sista exporturile de medicamente neesențiale catre Rusia din cauza razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Un reprezentant al Eli Lilly a declarat pentru Kommersant, cel mai mare ziar financiar rusesc, ca pana acum a fost suspendata exportarea Cialis, un medicament din grupa Tadalafil folosit pentru tratarea disfuncției erectile, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

