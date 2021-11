Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat marti ca a oprit evaluarea unui cocktail cu doi anticorpi monoclonali cunoscuti sub numele de etesevimab si bamlanivimab, dupa ce producatorul de medicamente din SUA s-a retras din proces. Scrisoarea trimisa de Lilly autoritatii de reglementare, in 29 octombrie, spunea ca lipsa cererii in UE nu justifica prezentarea datelor suplimentare necesare referitoare la planul sau de productie. ”In acest moment, Lilly nu este in masura sa genereze datele suplimentare cerute de CHMP (comitetul EMA pentru medicamente de uz uman) pentru a trece la o cerere…