Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul in varsta de 13 ani care a comis masacrul din Serbia , in urma caruia au murit 9 persoane, adreseaza medicilor in mod repetat o singura intrebare inca din momentul in care a intrat in custodia acestora. Mai exact, il intereseaza cat de popular a devenit. ”Se vorbeste despre mine, sunt eu regele…

- Crima din Belgrad a ajuns in atenția lumii, dupa ce un elev și-a omorat cu aange rece colegii. Dupa atacul armat de la școala, acesta a ajuns la un spital de psihiatrie. Mai șocant decat gestul pe care l-a facut intenționat este curiozitatea care-l macina in aceste momente. Medicii au dezvaluit ce intrebare…

- Copilul de 13 ani, care a comis masacrul din Belgrad, continua sa le adreseze medicilor o singura intrebare. Acestia spun ca elevul nici macar nu constientizeaza gravitatea faptelor sale si este preocupat de un singur lucru. Baiatul in varsta de 13 ani, suspectat ca a comis masacrul de la scoala din…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in apropierea unui oras din Serbia, la circa 60 de kilometri sud de Begrad, a relatat presa de stat, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. […] Source

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- Un elev de clasa a VII-a de la o școala din Belgrad a ucis miercuri de dimineața opt colegi și un paznic, ranind grav alți șapte copii și o profesoara, dupa ce a deschis focul asupra lor. A fost arestat in curtea școlii și n-a opus rezistența, scrie site-ul sarb de știri Mondo, care publica imagini…

- Serbia e in doliu, dupa ce un elev de 14 ani a intrat inarmat in școala și a tras la intamplare pe hol și intr-o sala de clasa. Opt colegi și paznicul școlii au fost uciși, iar alte 7 persoane, inclusiv profesorul de istorie al atacatorului, sunt in stare grava la spital. Supraviețuitorii povestesc…