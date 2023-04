Stiri pe aceeasi tema

- Elevul de la Colegiul Național Ion Creanga a fost reținut de polițiștii din Capitala pentru 24 de ore, fiind acuzat de tentativa de omor dupa ce a atacat cu un cuțit profesoara de japoneza.Ministerul Educației a condamnat incidentul produs miercuri intr-o școala din București in timpul caruia un…

- O profesoara de la un liceu privat catolic din orasul Saint-Jean-de-Luz, din sud-vestul Frantei, a fost injunghiata mortal de un elev. Incidentul violent s-a petrecut miercuri dimineața, inainte de ora 10.00, ora locala, in timpul cursului de spaniola ținut de profesoara, potrivit presei locale .Ministrul…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj cu sprijinul polițiștilor municipiului Caransebeș au reținut un barbat, in varsta de 42 de ani, banuit de talharie calificata. In urma verificarilor efectuate, in cursul zilei de joi, 16 februarie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale…

- Un tanar de 19 ani din Radoaia, raionul Singerei a fost luat la pumni și atacat cu un cuțit de tatal sau vitreg de 42 de ani. Totul s-a intamplat la data de 8 ianuarie, in jurul orei 01:20.